Янчук — о выходе Корнеевой в полуфинал турнира в Мериде: «В 17 лет все турниры на уровне WTA важные»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выход россиянки Алины Корнеевой в полуфинал турнира в Мериде.

«Здорово, что в 17 лет наши еще недавние юниоры уже показывают себя на взрослом уровне. Хоть это и небольшой турнир, но в 17 лет все турниры на уровне WTA важные. Я думаю, это хорошая заявка на будущее, она будет только прибавлять», — цитирует ТАСС Янчука.

В полуфинале 17-летняя россиянка сыграет с Зейнеп Сонмез из Турции.