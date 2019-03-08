Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе переиграла австралийку Присциллу Хон. Следующей ее соперницей будет испанка Карла Суарес Наварро.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Наталья Вихлянцева (Россия, Q) - Присцилла Хон (Австралия, Q) - 6:1, 6:1
Винус Уильямс (США) - Андреа Петкович (Германия) - 6:4, 0:6, 6:3
Кристина Младенович (Франция) - Чжэн Сайсай (Китай) - 7:5, 6:2
Юлия Путинцева (Казахстан) - Тимеа Бабош (Венгрия) - 6:1, 6:3
Мисаки Дои (Япония, Q) - Онс Жабер (Тунис) - 6:3, 6:3
Мэдисон Бренгл (США, WC) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:2, 6:3
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