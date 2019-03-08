Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе переиграла австралийку Присциллу Хон. Следующей ее соперницей будет испанка Карла Суарес Наварро.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Наталья Вихлянцева (Россия, Q) - Присцилла Хон (Австралия, Q) - 6:1, 6:1

Винус Уильямс (США) - Андреа Петкович (Германия) - 6:4, 0:6, 6:3

Кристина Младенович (Франция) - Чжэн Сайсай (Китай) - 7:5, 6:2

Юлия Путинцева (Казахстан) - Тимеа Бабош (Венгрия) - 6:1, 6:3

Мисаки Дои (Япония, Q) - Онс Жабер (Тунис) - 6:3, 6:3

Мэдисон Бренгл (США, WC) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:2, 6:3