Вихлянцева вышла в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе и сыграет с Хон

Наталья Вихлянцева оказалась единственной россиянкой, кому удалось пройти квалификацию на турнире в Индиан-Уэллсе. Во вторник она переиграла Далилу Якупович из Словении – 7:6 (7:2), 6:1. В первом матче основной сетки соперницей 22-летней теннисистки из Волгограда будет австралийка Присцилла Хон. Она также пробилась через квалификацию, где обыграла двух россиянок – Анастасию Потапову, которая была "посеяна" под первым номером, и Веронику Кудерметову (6:4, 6:2). Анна Блинкова в финале квалификации уступила китаянке Линь Чжу (6:4, 4:6, 5:7).