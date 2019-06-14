14:12 | Теннис — WTA

Вихлянцева вслед за Александровой и Кудерметовой вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

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Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе. Во втором круге она обыграла Паулу Бадосу Хиберт из Испании.

Соперница Вихлянцевой определится в матче Кики Бертенс и Аранчи Рус.

Ранее в четвертьфинал вышли еще две россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Первая встретится с Грит Миннен из Бельгии, вторая - с Элисон Риске, которая сегодня одолела Полону Херцог.

Хертогенбос (Голландия) 

Турнир WTA Libema Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Наталья Вихлянцева (Россия) - Паула Бадоса Хиберт (Испания, Q) - 6:1, 6:1

Элисон Риске (США) - Полона Херцог (Словения) - 6:4, 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hertogenbosch/2019/

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