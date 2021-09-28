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Вихлянцева уступила в первом круге турнира в Нур-Султане

18:27
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела выйти во второй раунд турнира WTA в Нур-Султане.

В стартовом сете она оказалась сильнее Жаклин Кристиан из Румынии, но затем проиграла две последующие партии.

За 2 часа 34 минуты, которые длилась встреча, Вихлянцева подала навылет 5 раз при 6 двойных ошибках.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жаклин Кристьян (Румыния) — Наталья Вихлянцева (Россия, Q) — 4:6, 7:5, 6:2

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Иван Шитик все материалы автора

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