Вихлянцева уступила в первом круге турнира в Нур-Султане
18:27
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела выйти во второй раунд турнира WTA в Нур-Султане.
В стартовом сете она оказалась сильнее Жаклин Кристиан из Румынии, но затем проиграла две последующие партии.
За 2 часа 34 минуты, которые длилась встреча, Вихлянцева подала навылет 5 раз при 6 двойных ошибках.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Жаклин Кристьян (Румыния) — Наталья Вихлянцева (Россия, Q) — 4:6, 7:5, 6:2
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