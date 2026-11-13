Вихлянцева считает Андрееву претенденткой на первое место рейтинга WTA

Бывшая российская теннисистка, а ныне комментатор Наталья Вихлянцева в интервью «СЭ» оценила шансы Мирры Андреевой возглавить рейтинг WTA.

«Я уверена, что с командой они ставят грандиозные цели. Это и много титулов на турнирах «Большого шлема», и первая строчка рейтинга. Плюс не забывайте, что Рыбакиной нужно защищать очки за победу на австралийском «мейджоре» (а Андреевой — только за четвертый круг). Поэтому, я думаю, все шансы есть. Конечно, сейчас главная цель Мирры — Итоговый. Не хочу сглазить, но форма, в которой она сейчас находится, просто потрясающая», — сказала Вихлянцева.

В нынешнем сезоне 19-летняя Андреева выиграла турнир «Большого шлема» и впервые отобралась на Итоговый турнир WTA, который проходит в Индиан-Уэллсе. Россиянка уже вышла в полуфинал и продолжает борьбу за титул.