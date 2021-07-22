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Вихлянцева проиграла во втором круге турнира в Палермо

18:57
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Россиянка Наталья Вихлянцева уступила во втором круге теннисного турнира в Палермо. Она проиграла представительнице Австрии Астре Шарме в двух сетах.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Астра Шарма (Австралия, 7) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 6:4, 7:5

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Иван Шитик все материалы автора

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