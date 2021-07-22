Вихлянцева проиграла во втором круге турнира в Палермо
18:57
Россиянка Наталья Вихлянцева уступила во втором круге теннисного турнира в Палермо. Она проиграла представительнице Австрии Астре Шарме в двух сетах.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Астра Шарма (Австралия, 7) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 6:4, 7:5
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