Вихлянцева проиграла третьей "сеяной" Корне в Лозанне

Наталья Вихлянцева не смогла пробиться в полуфинал турнира в Лозанне. Россиянка в четвертьфинале уступила третьей "сеяной" Ализе Корне в трех сетах.

В полуфинале Корне встретится с победительницей матча швейцарки Жиль Тайхманн и немки Тамары Корпач. В другой встрече 1/2 финала Фиона Ферро из Франции сыграет с американкой Бернардой Перой.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championships Lausanne

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ализе Корне (Франция, 3) - Наталья Вихлянцева (Россия) - 4:6, 6:1, 6:3

Фиона Ферро (Франция) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:4, 6:2

Бернарда Пера (США) - Хань Синьюнь (Китай, LL) - 6:0, 5:7, 6:3