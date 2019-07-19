Вихлянцева проиграла третьей "сеяной" Корне в Лозанне

Наталья Вихлянцева не смогла пробиться в полуфинал турнира в Лозанне. Россиянка в четвертьфинале уступила третьей "сеяной" Ализе Корне в трех сетах.
В полуфинале Корне встретится с победительницей матча швейцарки Жиль Тайхманн и немки Тамары Корпач. В другой встрече 1/2 финала Фиона Ферро из Франции сыграет с американкой Бернардой Перой.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Championships Lausanne
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ализе Корне (Франция, 3) - Наталья Вихлянцева (Россия) - 4:6, 6:1, 6:3
Фиона Ферро (Франция) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:4, 6:2
Бернарда Пера (США) - Хань Синьюнь (Китай, LL) - 6:0, 5:7, 6:3
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