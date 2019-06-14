Вихлянцева проиграла Бертенс в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе, Рыбакина обыграла Флипкенс

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в четвертьфинале турнира в Херттогеносе (Голландия) уступила местной спортсменке Кики Бертенс – 3:6, 3:6. В полуфинале Бертенс встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс – 6:4, 6:4.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кики Бертенс (Голландия, 1) – Наталья Вихлянцева (Россия) – 6:3, 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан, Q) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:4, 6:4.
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