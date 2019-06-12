Вихлянцева победила Калинскую в первом круге турнира в Хертогенбосе

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе. В матче первого раунда она обыграла свою соотечественницу Анну Калинскую – 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
В следующем круге соперницей Вихлянцевой будет испанка Паула Бадоса Хиберт.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Наталья Вихлянцева (Россия) – Анна Калинская (Россия, LL) – 6:2, 6:3
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