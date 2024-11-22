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Веснина: «Теннис навсегда останется моей самой большой любовью, тем спортом, который я люблю больше всего»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российская теннисистка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о планах после карьеры.

«Приоритеты в жизни поменялись давно, с рождением детей. Уже есть планы, есть, чем заниматься после карьеры. Все сложилось так, как должно было. В самом начале карьеры и представить себе не могла, что она будет настолько длинной и насыщенной, что удастся достичь тех результатов, которые у меня есть. Повторюсь, приоритеты поменялись: семья, дети, теннисная академия в Сочи, строительство которой начнется в скором времени, телевидение. Очень много проектов, чем могу заниматься. Теннис навсегда останется моей самой большой любовью, тем спортом, который я люблю больше всего. Он подарил мне множество приятных воспоминаний. Я встретила невероятных людей по ходу своей карьеры, открыла для себя мир, нашла себя!

Российская теннисистка также поблагодарила родителей за помощь в становлении профессиональной спортсменкой.

«Безумно благодарна своим родителям, которые выбрали для меня этот вид спорта, который идеально подошел. Они поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Благодарна всем болельщикам, семье, мужу за то, что были рядом и несмотря ни на что верили в меня. Этот этап пройден. Открываю книгу с новой страницы, чтобы начать новый этап, который я очень жду. Уверена, он будет не менее интересным. Может быть, не таким адреналиновым, каким он был на корте, но в то же время эта жизнь, которую я хочу пожить, которой я живу с того момента, как стала мамой. Морально я уже давно была к этому готова», — сказала Веснина «СЭ».

38-летняя россиянка за свою карьеру стала олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряной призеркой Игр-2020 в миксте с Асланом Карацевым. Также на ее счету в парном разряде три победы на турнирах «Большого шлема» и 19 побед на турнирах WTA. В одиночном разряде Веснина взяла три титула WTA.

Теннис
Елена Веснина
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