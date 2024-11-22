Веснина сообщила, что болельщики просили ее не завершать карьеру

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала «СЭ», какие спортсмены поддержали ее после объявления о завершении карьеры.

«Конечно же мне написали все наши ребята, в том числе Даня Медведев, Андрюша Рублев, Карен Хачанов. Плюс мои близкие друзья, с кем я в туре общалась. Это все наши девочки: Света Кузнецова, Катя Макарова, Настя Мыскина. Из иностранных — Симона Халеп, Слоан Стивенс, Ана Иванович.

Конечно, это очень приятно. С этим рано или поздно столкнется любой теннисист. Безумно грустно, потому что и болельщики просили меня остаться еще поиграть. Но всему настает логичный конец, в том числе карьере. Хочется верить, что она была запоминающейся, что фанаты запомнили меня как хорошую теннисистку, хорошего человека, который старался делать свою работу честно, начиная путь от маленькой девочки из Сочи, которая ничего не понимала и не знала о теннисе, но прошла такую длинную карьеру, о которой даже не могла мечтать», — сказала Веснина «СЭ».

38-летняя россиянка за свою карьеру стала олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряной призеркой Игр-2020 в миксте с Асланом Карацевым. Также на ее счету в парном разряде три победы на турнирах «Большого шлема» и 19 побед на турнирах WTA. В одиночном разряде Веснина взяла три титула WTA.