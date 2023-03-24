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Сегодня, 11:55

Веснина считает, что Касаткина перегорела

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением об игре первой ракетки России Дарьи Касаткиной.

«Знаете, всегда хочется очень успешно начать сезон. Высокие ожидания могут сыграть против теннисиста. Психология такая штука, стоит попасть в яму и ты можешь сам себя зарыть. Эти неудачи Даше надо перетерпеть. Задастся вопросом, что она делает на корте и вне его. Расставание с тренером тоже отложило свой отпечаток. С Карлосом Мартинесом они были долгие годы. Новый специалист пока не нашел подход. В Майами Даша перегорела и в прямом и переносном смысле. Погода, да и соперница Мертенс не давали выдохнуть. Возможно, есть и микротравма, о которой мы не знаем», — приводит слова Весниной Legalbet.

В стартовом матче турнира WTA-1000 в Майами Касаткина проиграла в трех партиях представительнице Бельгии Элисе Мертенс (6:4, 2:6, 2:6).

Источник: https://legalbet.ru/news/vesnina-ob-igre-kasatkinoj-v-majami-dasha-peregorela-i/
Теннис
Дарья Касаткина
Елена Веснина
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