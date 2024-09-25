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Сегодня, 23:30

Веснина раскрыла секрет взлета китайского тенниса

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина назвала причины высоких результатов теннисистов из Китая в сезоне-2024.

«Я на Олимпиаде разговаривала с главным тренером сборной Китая, и зашел разговор, потому что Александрова как рак раз в этот момент играла с одной из китаянок. Отметила, что такая девочка атлетичная: подает, все у нее есть, все умеет. Я говорю: «У вас такой теннис пошел интересный — и женский, и мужской». Главный тренер мне сказал: «У нас сейчас бум тенниса. У нас детей ведут не в гимнастику, как раньше, а ведут в теннис. У нас не хватает мест, сильнейший отбор, чтобы ребенка взяли в секцию».

Единственное, они приглашают иностранных тренеров к себе в Китай. У них сейчас очень большая команда: тренеры по ОФП — австралиец, испанец, итальянец; тренер по теннису — американец. И они сейчас хотят сделать так, чтобы у них теннисисты и теннисистки играли в разносторонний теннис. Чтобы они умели все — и с лета, и сзади», — рассказала Веснина в эфире шоу BetBoom Tennis.

На прошедшей неделе 19-летний китайский теннисист Шан Цзюньчэн выиграл турнир в Чэнду, одолев в финале Лоренцо Музетти. В другом финале еще один игрок из Поднебесной Чжан Чжичжэнь уступил Марину Чиличу.

Теннис
Елена Веснина
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