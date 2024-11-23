Веснина: «Не исключаю, что могу быть тренером»

Российская теннисистка Елена Веснина, завершившая карьеру, рассказала о том, чем планирует заниматься в ближайшее время.

«Работа на телевидении, комментарии матчей, работа в студии — этим буду заниматься. Я люблю теннис, и он навсегда останется в моей жизни. Начинаю новый этап. Теннис же был главной любовью и никуда не уйдет. Не исключаю, что могу быть тренером. Мне нравится работать с молодежью, действующими теннисистами. Если будет время, не исключаю этого», — приводит слова Весниной ТАСС.

22 ноября 38-летняя Веснина объявила о завершении игровой карьеры.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Веснина одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном разряде. Веснина — победительница Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013) и Открытого чемпионата США (2014) в женском парном разряде.