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Веснина: «Не исключаю, что могу быть тренером»

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Елена Веснина, завершившая карьеру, рассказала о том, чем планирует заниматься в ближайшее время.

«Работа на телевидении, комментарии матчей, работа в студии — этим буду заниматься. Я люблю теннис, и он навсегда останется в моей жизни. Начинаю новый этап. Теннис же был главной любовью и никуда не уйдет. Не исключаю, что могу быть тренером. Мне нравится работать с молодежью, действующими теннисистами. Если будет время, не исключаю этого», — приводит слова Весниной ТАСС.

22 ноября 38-летняя Веснина объявила о завершении игровой карьеры.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Веснина одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном разряде. Веснина — победительница Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013) и Открытого чемпионата США (2014) в женском парном разряде.

Источник: ТАСС
Елена Веснина
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