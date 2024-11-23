Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:48

Веснина: «Запомнилась Олимпиада в Рио, эта победа особенная»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о самых памятных моментах в карьере.

«Олимпиада в Рио запомнилась, эта победа особенная. Серебро Токио тоже — было эмоционально и неожиданно. Индиан-Уэллс — победа, полуфинал Уимблдона могу отметить. И победы в паре с Катей Макаровой на «Ролан Гаррос». И статус первой ракетки мира в паре тоже стоит особняком», — приводит слова Весниной ТАСС.

22 ноября 38-летняя Веснина объявила о завершении игровой карьеры.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Веснина одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном разряде. Веснина — победительница Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013) и Открытого чемпионата США (2014) в женском парном разряде.

Источник: ТАСС
Елена Веснина
Читайте также
MNRAS сообщил о дошедшей до Земли ударной волне от столкновения галактик
Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине
24 ноября — День матери в России: история и традиции семейного праздника
Игрок сборной Грузии по водному поло Битадзе временно отстранен из-за допинга
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Популярное видео
Серебряков обменян в «Авангард»
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Веснина: «Не исключаю, что могу быть тренером»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости