Веснина рассказала, как проиграла в Пекине после победы над Шараповой

Елена Веснина рассказала о том, как недонастроилась на соперницу после победы над Марией Шараповой.

«У меня была ситуация, когда я в Пекине обыграла Машу Шарапову, — 500 тысяч сообщений получила, 20 тысяч интервью дала. Вхожу в четвертьфинал, думаю: «Мастерс», я в такой форме». На следующий день выходишь и играешь абсолютно не так, как до этого. Ты весь как будто закончился. Тимеа Бачински — хорошая теннисистка. Она в тот момент стояла в топ-20, но мне казалось, что, обыграв Шарапову, я должна ее проходить и минимум в полуфинале быть", — рассказала Веснина в эфире BetBoom Tennis.

Шарапова — пятикратная победительница турниров Большого шлема. Российская теннисистка завершила карьеру в феврале 2020 года.