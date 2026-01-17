Веснина о титуле Андреевой: «Перед началом Australian Open трясутся и Джокович с Соболенко. Мирра одержала нужную победу»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире WTA 500 в Аделаиде.

В финале россиянка победила канадку Викторию Мбоко (6:3, 6:1).

«Очень нужная победа, которая пришла очень вовремя к Мирре. Титул — это всегда важно, но сейчас — особенно, с точки зрения психологии в преддверии Australian Open. Перед началом турниров «Большого шлема» трясутся и Джокович с Соболенко. Это всегда нервотрепка. Поэтому хотелось, чтобы у Мирры было чувство уверенности. Сетка непростая у нее, но эта победа в Аделаиде поможет ей быть готовой», — сказала Веснина «СЭ».

18-летняя Андреева выиграла четвертый турнир WTA в карьере и первый с марта 2025 года.