Веснина ответила на вопрос о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала «СЭ» о том, что она пока не планирует завершать спортивную карьеру.

«Я все еще действующий спортсмен. Оставляю дверь для спорта открытой. Но планов пока нет, еще рано об этом думать. Еще есть время», — сказала Веснина «СЭ».

В мае 2023 года 37-летняя Веснина сообщила о рождении второй дочери.

На летних Олимпийских играх-2020 в Токио теннисистка завоевала серебряную награду в миксте, ее партнером был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде спортсменка ни разу не выходила на корт.

Веснина также является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров «Большого шлема» и одного Итогового в парном разряде. На ее счету 22 титула WTA (из них 3 в одиночном разряде).