Веснина объявила о завершении игровой карьеры

Российская теннисистка Елена Веснина объявила об окончании игровой карьеры.

«Я официально завершаю свою профессиональную карьеру. Пишу это слова с благодарностью к этому прекрасному виду спорта, который меня очень многому научил, помог мне узнать себя, найти любимое дело, встретить невероятных людей и стать по-настоящему счастливой. Спасибо моей семье, моим родителям, мужу за веру, любовь и безусловную поддержку. Теннис — самая лучшая игра на свете, но пришло время двигаться дальше», — написала Веснина в соцсетях.

38-летняя россиянка за свою карьеру стала олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряной призеркой Игр-2020 в миксте с Асланом Карацевым. Также на ее счету в парном разряде три победы на турнирах «Большого шлема» и 19 побед на турнирах WTA. В одиночном разряде Веснина взяла три титула WTA.