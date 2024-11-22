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Сегодня, 11:25

Веснина объяснила решение завершить карьеру

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российская теннисистка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» объяснила решение о завершении карьеры.

«Я уже была готова к этому решению и психологически. На этой неделе все прощались с Рафаэлем Надалем. Хотела немного попозже, объявить на следующей неделе. Я играю свой прощальный матч с Санкт-Петербурге на турнире Северной Пальмиры в пятницу. Там думала попрощаться с болельщиками, а эту неделю оставить Надалю. Но так получилось, что новость уже просочилась в прессу. Была к этому готова», — сказала Веснина «СЭ».

38-летняя россиянка за свою карьеру стала олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряной призеркой Игр-2020 в миксте с Асланом Карацевым. Также на ее счету в парном разряде три победы на турнирах «Большого шлема» и 19 побед на турнирах WTA. В одиночном разряде Веснина взяла три титула WTA.

Теннис
Елена Веснина
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