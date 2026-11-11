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Веснина о матче Андреевой против Соболенко: «Арина фаворит, но не явный. Исключительно из-за опыта»

Дарик Агаларов
корреспондент

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от встречи российской теннисистки Мирры Андреевой против белоруски Арины Соболенко во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA-2026.

«Мирра очень здорово начала итоговый, учитывая, что это ее дебют на таком турнире. Он отличается от турниров Большого шлема — идет всего неделю в очень сжатых сроках, и ты играешь сразу с топами. Нет времени на раскачку. У Мирры очень хорошие шансы на то, чтобы достойно сыграть против Соболенко. Условия в Индиан-Уэллсе подходят Андреевой. Была также уверенная победа Мирры в первом матче. Но все же все будет зависеть от самой Соболенко. Та мощь и контроль, которую демонстрирует Арина, решит исход встречи. Если будут невынужденные ошибки, то Мирра воспользуется. На кону стоит многое. Соболенко — фаворит, но не явный. Исключительно из-за опыта», — сказала Веснина «СЭ».

Начало матча — ориентировочно после 00.30 по московскому времени (12 ноября).

28-летняя Соболенко занимает второе место в мировом рейтинге. В первом матче группового этапа белоруска победила чешку Каролину Мухову (7:6 (7:2), 7:5).

19-летняя Андреева располагается на третьей строчке рейтинга WTA. Россиянка начала турнир с победы над украинкой Элиной Свитолиной (6:4, 6:0).

Мирра Андреева.Мирра становится своей в элите. После победы над Свитолиной россиянка готова огорчить Соболенко

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Теннис
Арина Соболенко
Елена Веснина
Мирра Андреева
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