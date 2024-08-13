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Веснина — о выступлении Шнайдер в Торонто: «У нее было столько потрясающих побед на этом турнире»

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Олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина в интервью «СЭ» прокомментировала поражение Дианы Шнайдер в полуфинале турнира серии WTA 1000 в Торонто в матче с Джессикой Пегулой (4:6, 3:6).

— Следили за игрой Дианы Шнайдер на турнире в Торонто, где она уступила в полуфинале Джессике Пегуле?

— Да. Хочется сказать, что Диана — большая молодец. Она сразу же после Олимпиады полетела в Канаду ради выступления, а это очень небольшой срок для адаптации и перехода с грунта на хард. У нее было столько потрясающих побед на этом турнире. Она обыграла и Люду Самсонову, и Магдалену Фрех...

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «Серебряная медаль Андреевой и Шнайдер — это чудо из чудес». Елена Веснина — об Олимпиаде

— И прошла вторую ракетку мира Гауфф.

— Да, и это, наверное, основная победа для Дианы. Ведь в этом году игроков из десятки она еще не обыгрывала. Диана прогрессирует, и медаль на Олимпиаде дала ей положительный заряд.

(Денис Сафронов)

Теннис
Диана Шнайдер
Елена Веснина
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