Веснина и Звонарева проиграли в 1/4 финала парного турнира в Риме
18:48
Российские теннисистки Елена Веснина и Вера Звонарева не смогли пройти в полуфинал парного турнира в Риме.
Россиянки в четвертьфинале уступили Ирине-Камелии Бегу из Румынии и Саре Эррани из Италии со счетом 2:6, 6:4, 8:10. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Ирина-Камелия Бегу/Сара Эррани (Румыния/Италия, WC) - Елена Веснина/Вера Звонарева (Россия) - 6:2, 4:6, 10:8
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