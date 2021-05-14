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Веснина и Звонарева проиграли в 1/4 финала парного турнира в Риме

18:48
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Российские теннисистки Елена Веснина и Вера Звонарева не смогли пройти в полуфинал парного турнира в Риме.

Россиянки в четвертьфинале уступили Ирине-Камелии Бегу из Румынии и Саре Эррани из Италии со счетом 2:6, 6:4, 8:10. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Ирина-Камелия Бегу/Сара Эррани (Румыния/Италия, WC) - Елена Веснина/Вера Звонарева (Россия) - 6:2, 4:6, 10:8

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