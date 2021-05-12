Веснина и Звонарева победили Александрову и Чжаосюань на турнире в Риме

Российские теннисистки Елена Веснина и Вера Звонарева пробились во второй раунд турнира WTA в Риме (Италия) в парном разряде. В первом раунде они победили пару Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — 4:6, 6:4, 10:3.

Следующими соперницами российского дуэта станут Николь Меличар/Деми Схурс (США/Голландия, 3).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Елена Веснина/Вера Звонарева (Россия) — Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — 4:6, 6:4, 10:3