Долонц: «Это очень большой миф, что в нулевых в женском теннисе не было друзей»

Бывшая российско-сербская теннисистка Весна Долонц, добиравшаяся до 84-й строчки рейтинга WTA , рассказала «СЭ» о дружбе в женском туре.

— Часто слышал, что в конце нулевых и начале десятых друзей в женском теннисе не было.

— Это очень большой миф. Считается, что в туре не может быть подруг, потому что мы все соперницы и друг на друга косо смотрим. На самом деле это не так. Не будем брать отдельных личностей, которые не любят общаться. Но, в общем и целом, отношение игроков друг к другу как к коллегам по работе. На корте мы играем против, но после матча можем вместе пойти и спокойно поужинать, а на следующий день потренироваться. Считаю, что теннисная дружба очень долгосрочная и крепкая. Мы много времени проводим вместе, играем на одних и тех же турнирах, поддерживаем друг друга. Теннисный мир более добродушный и хороший, чем его малюют. Всем почему-то кажется, что там ненависть. Неправда. Может, до меня что-то было. Но когда я была в туре, многие более старшие игроки мне помогали. Помню, меня сильно поддерживала Ирода Туляганова. Она рассказывала какие-то вещи про подготовку, тренировки, делилась опытом.

— Просто, например, Анастасия Павлюченкова, которая застала и нынешнюю и прошлую эпоху, в интервью рассказывала, что сейчас теннисистки стали более открытыми.