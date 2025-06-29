Теннис
29 июня, 09:00

Долонц: «Это очень большой миф, что в нулевых в женском теннисе не было друзей»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Бывшая российско-сербская теннисистка Весна Долонц, добиравшаяся до 84-й строчки рейтинга WTA, рассказала «СЭ» о дружбе в женском туре.

— Часто слышал, что в конце нулевых и начале десятых друзей в женском теннисе не было.

— Это очень большой миф. Считается, что в туре не может быть подруг, потому что мы все соперницы и друг на друга косо смотрим. На самом деле это не так. Не будем брать отдельных личностей, которые не любят общаться. Но, в общем и целом, отношение игроков друг к другу как к коллегам по работе. На корте мы играем против, но после матча можем вместе пойти и спокойно поужинать, а на следующий день потренироваться. Считаю, что теннисная дружба очень долгосрочная и крепкая. Мы много времени проводим вместе, играем на одних и тех же турнирах, поддерживаем друг друга. Теннисный мир более добродушный и хороший, чем его малюют. Всем почему-то кажется, что там ненависть. Неправда. Может, до меня что-то было. Но когда я была в туре, многие более старшие игроки мне помогали. Помню, меня сильно поддерживала Ирода Туляганова. Она рассказывала какие-то вещи про подготовку, тренировки, делилась опытом.

— Просто, например, Анастасия Павлюченкова, которая застала и нынешнюю и прошлую эпоху, в интервью рассказывала, что сейчас теннисистки стали более открытыми.

— Может быть. Но на меня это несильно влияло. Просто я сама по себе достаточно общительный человек. Я люблю дружить, чтобы было больше позитива. Возможно, в моем мирке сложился такой круг друзей и хорошего общения. Подруги, с которыми я общалась во время карьеры, перешли в мою постигровую жизнь, — сказала Долонц «СЭ».

Весна Долонц.«Джоковича не воспринимают позитивно не из-за национальности». Интервью бывшей сербской и российской теннисистки

Теннис
Весна Долонц
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
