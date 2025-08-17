Теннис
17 августа, 20:30

Вероника Кудерметова — Жасмин Паолини: трансляция матча турнира WTA в Цинциннати

Вероника Кудерметова и Жасмин Паолини встретятся на турнире в Цинциннати
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянка Вероника Кудерметова и итальянца Ясмин Паолини встретятся в матче полуфиналатурнира WTA в Цинциннати (США) в воскресенье, 17 августа. Игра начнется около 20.00 по московскому времени.

Неофициальные прямые трансляции турнира появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «VK Видео».

Трансляция матча Кудерметова — Паолини

Результаты игрового дня турнира в Цинциннати можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Победитель матча выйдет в финал, где встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана или с Игой Свентек из Польши.

На пути к полуфиналу Кудерметова победила Сюзан Ламенс, Белинду Бенчич, Клару Таусон, Магду Линетт и Варвару Грачеву, а Паолини — Марию Саккари, Эшлин Крюгер, Барбору Крейчикову и Кори Гауфф.

Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
