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Сегодня, 08:30

Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Сеуле

Руслан Минаев
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Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Россиянка Вероника Кудерметова победила болгарку Викторию Томову в четвертьфинале турнира в Сеуле — 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 52 минуты. Кудерметова за игру сделала 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. У Томовой — 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В полуфинале 44-я ракетка мира сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей, которая в 1/4 финала победила младшую сестру Вероники Полину Кудерметову (6:2, 6:1).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария) — 7:5, 6:3

Вероника Кудерметова
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