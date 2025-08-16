Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

16 августа, 00:45

Кудерметова победила Грачеву и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла француженку Варвару Грачеву в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 5 минут.

В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей пары Ясмин Паолини (Италия, 7) — Коко Гауфф (США, 2).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия) — Варвара Грачева (Франция, Q) — 6:1, 6:2

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Варвара Грачева
Вероника Кудерметова
Читайте также
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад» в зоне спецоперации. Главное
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
ГД приняла законопроект о доступе компаний к базам данных МВД о физлицах за плату
Служебная собака МВД укусила хоккеистов перед матчем КХЛ в Минске
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • bvp

    Откудерметила

    16.08.2025

  • Энди Энди

    А чего это с ней? У нее новый тренер?

    16.08.2025

  • pupkin-221

    игра в паре и игра в одиночном разряде - совсем разные вещи, не сравнивайте хрен с пальцем !

    16.08.2025

  • Олег Кн.

    После победы в Париже в паре, заиграла более уверенно. Нет уже той безнадёги и мрака, который показывала до Парижа.

    16.08.2025

  • Николай Шибаев

    Как же она легко и красиво прошла в полуфинал! Огромный для нее успех. Умничка!

    16.08.2025

  • Venco

    И шансов против Коко нету, и самой Коко нету.

    16.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Понятно, все разгромила, уничтожила, стёрла в пыль отдел тенниса, ну или кто там теперь замещает Подушкина, оставляют для Миррочки Андреевой. Кудерметова просто победила, Калинская не дала бой Свентек, бои даёт только Миррочка Андреева. Хотя Калинская уже выступила не хуже "звезды Подушкина". И даже статей на разворот нет. Понимаю, эти все случайно выигрывают раз в полгода, а Миррочка Андреева не случайно выигрывает (зачёркнуто) разрывает всех на турнире. В те же самые полгода.

    16.08.2025

  • Venco

    Какой комплимент от вас Миррочке Андреевой. Назвали ее "многие ведущие теннисистки". Да, она многих стОит. Не ожидал от вас, Микола-клон.

    16.08.2025

  • Marty Friedman

    понаубегавших как хотим, так и зовём...тебя отныне и во веки веков нарекаю залупкин 200

    16.08.2025

  • nikola mozaev

    В полуфинале Вероника сыграет с Паолини. Гауфф дрогнула в матче с итальянкой.

    16.08.2025

  • nikola mozaev

    Браво, Вероника! И как только Грачева сумела в восьмёрку лучших забраться с такой-то игрой? А старшая Кудерметова сейчас действительно классно играет, хотя в прошлом году на ней многие крест поставили.

    16.08.2025

  • hant64

    Пупкин - обсирать, это ваш удел. Мы же просто обсуждаем, и иногда осуждаем.:grin:

    16.08.2025

  • pupkin-221

    поделитесь, какую бояру вы пьете, раз Варвару назвали Барбарой. Это Грачева, а не Крайчикова !

    16.08.2025

  • pupkin-221

    повезло с сеткой и то,что многие ведущие теннисистки пропустили этот турнир, на US Open такого везения не будет

    16.08.2025

  • Endeavour1982

    Чес говоря, давно списал ее в бесперспективные. Тем неожиданнее текущие результаты. Правда, никого из топовых топов она пока не обыграла.

    16.08.2025

  • pupkin-221

    А завтра Миррочка или Вероника тоже станут француженками и будете их обсирать, как Варвару Грачеву ? Нехорошо однако !

    16.08.2025

  • pupkin-221

    Молодец Вероника, но против Коко шансов нету ! Зато вошла в 32 лучших и на US Open будет хорошая сетка, по крайней мере 2-3 раунда не будет сильных соперниц ! Всеравно, до второй недели не дойдет.

    16.08.2025

  • Алехандрохорс

    :upside_down:

    16.08.2025

  • hant64

    Грачёва каким-то чудом выиграла в основной сетке аж 4 матча, да ещё квалы играла. Чего она объелась, если обычно выигрывает один матч на турнире, и очень редко два, а тут...? Но хватит с неё, а то подумает, что опять теннисисткой стала)).

    16.08.2025

  • hant64

    Барбора? До перехода во Францию она была Варварой)).

    16.08.2025

  • Черемисин57

    Браво, Кудерметова! Какой- то прорыв произошёл у Вероники в результатах!! Успеха ей в следующем матче!!!

    16.08.2025

  • Алехандрохорс

    Просто искромётная игра от Вероники. Брависсимо. По-моему первый полуфинал у неё на тысячнике. Ну и Барбара конечно никакущая. Зажалась. Матчбол, как Рублев двойной слила. А Кудре удачи и уверенности в своих силах в матче с Гауф (вероятном). Просится реванш.)

    16.08.2025

  • hant64

    Легко, на классе. Успел посмотреть только последних три мяча, оба матчбола. Но там и смотреть особо нечего было, в одни ворота, как и ожидалось.

    16.08.2025

  • Иван Л.

    Хороший результ. Разгром, полуфинал. Но то, что я увидел на корте ...это какой-то саботаж... или профанация. Смотрел 4 последних гейма 1го сета и немного второй зацепил. Так это был даже не спрарринг для Ники... Ну силы остались, Гауфф ещё и позже играет и там упорно может случиться. так что шансики есть

    16.08.2025

    • Рыбакина — о преимуществе в матче с Соболенко: «Чувствовала, что неплохо подаю»

    Кудерметова сыграет с Паолини в полуфинале турнира в Цинциннати

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости