Кудерметова победила Грачеву и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла француженку Варвару Грачеву в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 6:1, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 5 минут.
В полуфинале Кудерметова сыграет с победительницей пары Ясмин Паолини (Италия, 7) — Коко Гауфф (США, 2).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова (Россия) — Варвара Грачева (Франция, Q) — 6:1, 6:2
