19 марта, 19:45

Мирра Андреева сыграет с Вероникой Кудерметовой во втором круге «тысячника» в Майами

Руслан Минаев
Вероника Кудерметова.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Россиянка Вероника Кудерметова победила китаянку Ван Синьюй в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами — 6:2, 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 32 минуты. Кудерметова за игру сделала 7 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. У Синьюй — 1 двойная ошибка.

Во втором круге 52-я ракетка мира встретится с соотечественницей Миррой Андреевой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Ван Синьюй (Китай) — 6:2, 7:6 (7:5)

Вероника Кудерметова
Мирра Андреева
  • fonkom

    В основном, это была шутка). В основном.

    20.03.2025

  • Из Алматы

    Сетка, кроме сеяных, формируется жребием. Из 13 участниц-россиянок во втором раунде играют 8. А теперь гляньте американок. Из 20 участниц во втором раунде играют 15. И тоже есть встречающиеся между собой. Просто по теории вероятностей такие встречи имеют высокую вероятность, которая и реализуется.

    20.03.2025

  • Из Алматы

    Здесь имеет значение, конечно, не только гражданство, но больше даже, наверное, спортивный фактор. Обычно уровень игры Блинковой всё-таки существенно ниже, чем у Вероники; выше 34-го места Анна не поднималась, тогда как Вероника была в ТОП-10...

    20.03.2025

  • Forz

    Да хз, Мирра может проиграть только если на корт забудет выйти

    19.03.2025

  • Forz

    Здесь у Мирры сетка простая, по сравнению с ИУ. А вот Арине кинули хозяйку Векич и Рыбакину.

    19.03.2025

  • Forz

    Это какие проблемы? Блинчика она разобрала нормально в Брисбене, притом что Блинчик её хорошая знакомая

    19.03.2025

  • Из Алматы

    Посмотрим, как Мирра улучшила свою "менталку" в отношении россиянок. Раньше были большие проблемы...

    19.03.2025

  • Venco

    Да не мечта вовсе, а суровые реалии. Потапова, Рахимова, Блинкова и примкнувшая к ним Шнайдер - отстойнейший отстой. Чтобы одна из них вышла в третий круг - нужно им между собой играть.

    19.03.2025

  • Julik P

    Мнение это мечта и ей не всегда суждено сбыться 50/50

    19.03.2025

  • Venco

    Потапова поехала домой. Ту-тууу. есть мнение, что из этих четырех россиянокв четверый круг выйдет победительница матча Биррел-Костюк.

    19.03.2025

  • Julik P

    Потапова, косвенно ))

    19.03.2025

  • Julik P

    На ИУ сетка тоже была не подарок -Мирре досталось пять сееных, а Арише и Иге тольк по двое сеяных. Несправедливо однако

    19.03.2025

  • Venco

    С учетом того, что среди шестерых Блинкова и Рахимова, то можно сказать, что россиянкам повезло. Мог вообще никто не выйти, если бы не между собой играли. Кстати, кто шестая?

    19.03.2025

  • truex

    сетку обычно по посеву формируют

    19.03.2025

  • Julik P

    Кто интерено такую сетку придумал? Это ж надо, столкнуть лбами шестерых россиянок, и только двое пойдут дальше

    19.03.2025

  • fonkom

    Не самая приятная соперница у Мирры в первом матче. И Веронике не очень повезло с жеребьевкой)

    19.03.2025

