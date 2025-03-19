Мирра Андреева сыграет с Вероникой Кудерметовой во втором круге «тысячника» в Майами

Россиянка Вероника Кудерметова победила китаянку Ван Синьюй в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами — 6:2, 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 32 минуты. Кудерметова за игру сделала 7 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. У Синьюй — 1 двойная ошибка.

Во втором круге 52-я ракетка мира встретится с соотечественницей Миррой Андреевой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Ван Синьюй (Китай) — 6:2, 7:6 (7:5)