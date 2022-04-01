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1 апреля, 23:37

Вероника Кудерметова в паре с Элис Мертенс вышли в финал турнира в Майами

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элис Мертенс обыграли американок Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (6:4, 3:6, 10:2) в полуфинале турнира в Майами.

В финале теннисистки сыграют с победителями пары Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (США, 4) — 6:4, 3:6, 10:2

Теннис
Вера Звонарева
Вероника Кудерметова
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