Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

1 мая, 23:46

Кудерметова сыграет с Пегулой в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американка Джессика Пегула обыграла итальянку Мартину Тревизан в четвертом круге турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде — 6:3, 2:6, 6:3.

За выход в полуфинал Пегула поборется с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая победила соотечественницу Дарью Касаткину со счетом 7:5, 1:6, 7:6 (7:2).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Джессика Пегула (США, 3) — Мартина Тревизан (Италия, 18) — 6:3, 2:6, 6:3

Петра Мартич (Хорватия, 27) — Барбора Крейчикова (Чехия, 11) — 6:3, 7:6 (7:1)

Теннис
Вероника Кудерметова
Джессика Пегула
1
0
Читайте также
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
«Сиэтл» выбил «Колорадо» из плей-офф НХЛ
СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров
Эндокринолог указала на вред употребления кефира на ночь
США пообещали Украине дополнительные поставки оружия
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Демехин — о претензиях к нашивке «Татнефти» у Кудерметовой: «Об этом узнали от журналистов»

Александрова проиграла в четвертом круге турнира в Мадриде
Новости
RSS RSS
Все новости