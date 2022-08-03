Кудерметова сыграет с американкой Лю во втором круге турнира в Сан-Хосе
Американка Клер Лю обыграла представительницу Бразилии Беатрису Хаддад Майя за 1 час и 54 минуты в первом круге турнира в Сан-Хосе со счетом 6:2, 7:5.
В следующем раунде Лю сыграет с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Клер Лю (США) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 6:2, 7:5
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