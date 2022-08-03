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Сегодня, 09:07

Кудерметова сыграет с американкой Лю во втором круге турнира в Сан-Хосе

Алексей Еремин
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Американка Клер Лю обыграла представительницу Бразилии Беатрису Хаддад Майя за 1 час и 54 минуты в первом круге турнира в Сан-Хосе со счетом 6:2, 7:5.

В следующем раунде Лю сыграет с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Клер Лю (США) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 6:2, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/stanford/2022/
Теннис
Вероника Кудерметова
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