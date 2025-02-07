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7 февраля 2025, 18:03

Вероника Кудерметова сыграет в финале квалификации турнира в Дохе

Алина Савинова

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила итальянку Сару Эррани в полуфинале квалификации турнира в Дохе.

Встреча длилась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 27-летней россиянки.

В матче за выход в основную сетку турнира Кудерметова сыграет с победительницей пары Нао Хибино (Япония) — Эрика Андреева (Россия).

Ранее в финал квалификации вышла сестра Вероники Полина Кудерметова, которая обыграла китаянку Чжэн Сайсай в двух сетах (6:1, 6:3).

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Теннис
Вероника Кудерметова
Сара Эррани
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