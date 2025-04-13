Кудерметова обыграла Эррани и пробилась в основную сетку турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла итальянку Сару Эррани в квалификации турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия) — 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 3 минуты.

52-я ракетка мира Кудерметова сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету 152-й ракети мира Эррани ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт.

Благодаря победе 27-летняя россиянка пробилась в основную сетку турнира в Германии.