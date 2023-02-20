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Сегодня, 14:15

Кудерметова проиграла Калининой и закончила выступление на турнире в Дубае

Виктория Кравченко
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Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла украинке Ангелине Калининой в матче первого круга турнира в Дубае. Встреча длилась 3 часа 3 минуты.

В следующем круге Калинина встретится с соотечественницей Даяной Ястремской.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Вероника Кудерметова (Россия, 10) — 6:3, 5:7, 7:5

Вероника Кудерметова
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