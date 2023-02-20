Кудерметова проиграла Калининой и закончила выступление на турнире в Дубае
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла украинке Ангелине Калининой в матче первого круга турнира в Дубае. Встреча длилась 3 часа 3 минуты.
В следующем круге Калинина встретится с соотечественницей Даяной Ястремской.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) — Вероника Кудерметова (Россия, 10) — 6:3, 5:7, 7:5
Новости