Вероника Кудерметова обыграла Полину Кудерметову в первом круге турнира в Мадриде
Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде (Испания).
В первом круге россиянка победила свою родную сестру Полину Кудерметову в двух сетах — 6:2, 6:2.
Соперницей Вероники во втором круге станет испанка Паула Бадоса.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:2
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