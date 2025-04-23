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Сегодня, 18:53

Вероника Кудерметова обыграла Полину Кудерметову в первом круге турнира в Мадриде

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Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде (Испания).

В первом круге россиянка победила свою родную сестру Полину Кудерметову в двух сетах — 6:2, 6:2.

Соперницей Вероники во втором круге станет испанка Паула Бадоса.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
Полина Кудерметова
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