Вероника Кудерметова обыграла Полину Кудерметову в первом круге турнира в Мадриде

Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде (Испания).

В первом круге россиянка победила свою родную сестру Полину Кудерметову в двух сетах — 6:2, 6:2.

Соперницей Вероники во втором круге станет испанка Паула Бадоса.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:2