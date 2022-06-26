Вероника Кудерметова поднялась на одну строчку в обновленном рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг организации.

Россиянка Вероника Кудерметова поднялась с 22-го на 21-е место в таблице. Лучшая из представительниц России Дарья Касаткина сохранила 13-ю строчку. Екатерина Александрова потеряла две позиции и опустилась с 28-го на 30-е место.

Первой ракеткой мира продолжает оставаться 21-летняя представительница Польши Ига Свентек. Онс Жабер из Туниса вышла на второе место в рейтинге, опередив эстонку Анетт Контавейт.

Обновленный рейтинг WTA (26 июня):

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8576 очков;

2 (3). Онс Жабер (Тунис) — 4340;

3 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4306;

4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4245;

5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4205;

6 (6) Арина Соболенко (Белоруссия) — 4046;

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 3777;

8 (8). Даниэль Коллинс (США) — 3255;

9 (9). Джессика Пегула (США) — 3156;

10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3015...

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2645...

21 (22). Вероника Кудерметова (Россия) — 2045...

30 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1706...

47 (47). Людмила Самсонова (Россия) — 1210...

69 (69). Варвара Грачева (Россия) — 914...

78 (78). Анна Калинская (Россия) — 838...

83 (83). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 792...

87 (87) Анастасия Потапова (Россия) — 776.