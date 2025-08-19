Вероника Кудерметова поднялась на 10 позиций в рейтинге WTA
WTA на официальном сайте обновила рейтинг теннисисток.
Лидирует по-прежнему белоруска Арина Соболенко. На второе место поднялась Ига Свентек из Польши, которая стала победительницей турнира в Цинциннати. Замыкает тройку американка Коко Гауфф, Мирра Андреева осталась на пятом месте.
Россиянка Вероника Кудерметова после выхода в полуфинал турнира в Цинциннати поднялась на 10 строчек и занимает 26-е место. Екатерина Александрова опустилась с 14-го на 16-е место, Людмила Самсонова поднялась на 18-ю строчку.
Рейтинг WTA. Обновление от 19 августа
(1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11225 очков
(3). Ига Свентек (Польша) — 7933
(2). Коко Гауфф (США) — 7874
(4). Джессика Пегула (США) — 4903
(5). Мирра Андреева (Россия) — 4733
(6). Мэдисон Киз (США) — 4699
(7). Чжэн Цинвэнь (Китай) — 4433
(9). Жасмин Паолини (Италия) — 4116
(8). Аманда Анисимова (США) — 3869
(10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3663...
14 (16). Екатерина Александрова — 2786...
19 (18). Людмила Самсонова — 2166...
22 (20). Диана Шнайдер — 2036...
26 (36). Вероника Кудерметова — 1763...
31 (34). Анна Калинская — 1582...
44 (33). Анастасия Павлюченкова — 1244
45 (45). Анастасия Потапова — 1221...
64 (60). Полина Кудерметова — 960...
68 (67). Камилла Рахимова — 931...
78 (77). Анна Блинкова — 878...
100 (100). Анастасия Захарова — 742.