Вероника Кудерметова поднялась на 10 позиций в рейтинге WTA

WTA на официальном сайте обновила рейтинг теннисисток.

Лидирует по-прежнему белоруска Арина Соболенко. На второе место поднялась Ига Свентек из Польши, которая стала победительницей турнира в Цинциннати. Замыкает тройку американка Коко Гауфф, Мирра Андреева осталась на пятом месте.

Россиянка Вероника Кудерметова после выхода в полуфинал турнира в Цинциннати поднялась на 10 строчек и занимает 26-е место. Екатерина Александрова опустилась с 14-го на 16-е место, Людмила Самсонова поднялась на 18-ю строчку.

Рейтинг WTA. Обновление от 19 августа

(1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11225 очков

(3). Ига Свентек (Польша) — 7933

(2). Коко Гауфф (США) — 7874

(4). Джессика Пегула (США) — 4903

(5). Мирра Андреева (Россия) — 4733

(6). Мэдисон Киз (США) — 4699

(7). Чжэн Цинвэнь (Китай) — 4433

(9). Жасмин Паолини (Италия) — 4116

(8). Аманда Анисимова (США) — 3869

(10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3663...

14 (16). Екатерина Александрова — 2786...

19 (18). Людмила Самсонова — 2166...

22 (20). Диана Шнайдер — 2036...

26 (36). Вероника Кудерметова — 1763...

31 (34). Анна Калинская — 1582...

44 (33). Анастасия Павлюченкова — 1244

45 (45). Анастасия Потапова — 1221...

64 (60). Полина Кудерметова — 960...

68 (67). Камилла Рахимова — 931...

78 (77). Анна Блинкова — 878...

100 (100). Анастасия Захарова — 742.