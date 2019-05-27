Вероника Кудерметова: "Немного нервничала в дебюте матча с Возняцки"

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями после победного матча первого круга Roland Garros против датчанки Каролин Возняцки (0:6, 6:3, 6:3).

– Для меня это большая победа – цитирует Кудерметову пресс-служба WTA. – Мне было очень интересно играть на корте Филиппа Шатрие, на большом стадионе и в этом матче. Я была взволнована.

Немного нервничала в дебюте матча, но после нескольких геймов я попыталась играть в свой теннис, играть более агрессивно. Думаю, что сегодня отлично справилась.

Во втором круге 22-летняя Кудерметова встретится с представительницей Казахстана Зариной Дияс.