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Сегодня, 09:21

Вероника Кудерметова не сумела выйти в полуфинал парного турнира в Ухане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин из Тайваня уступили американкам Азиа Мухаммед и Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира в Ухане — 6:2, 4:6, 4:10.

Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

В полуфинале Мухаммед и Пегула встретятся с победительницами матча Лейла Фернандес/Алдила Сутджиади (Канада/Индонезия) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 2).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3?211?715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Азиа Мухаммед/Джессика Пегула (США) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 6) — 2:6, 6:4, 10:4

Теннис
Вероника Кудерметова
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