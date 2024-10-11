Вероника Кудерметова не сумела выйти в полуфинал парного турнира в Ухане
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин из Тайваня уступили американкам Азиа Мухаммед и Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира в Ухане — 6:2, 4:6, 4:10.
Игра продолжалась 1 час 33 минуты.
В полуфинале Мухаммед и Пегула встретятся с победительницами матча Лейла Фернандес/Алдила Сутджиади (Канада/Индонезия) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 2).
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3?211?715 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Азиа Мухаммед/Джессика Пегула (США) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 6) — 2:6, 6:4, 10:4
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