Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

29 ноября 2025, 13:50

Вероника Кудерметова: «Моя настольная книга — «Педагогическая поэма» Макаренко»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Лучшая российская теннисистка в парном разряде Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» удивила признаниями о своей жизни вне спорта: от литературных предпочтений до болельщицких симпатий.

«Моя настольная книга прямо сейчас — это «Педагогическая поэма» Антона Макаренко. Ее могу смело посоветовать», — заявила теннисистка, добавив, что интересуется психологией и воспитанием личности.

При этом Кудерметова призналась, что не любит фильмы и сериалы: «Предпочитаю почитать книгу или просто пообщаться с родными».

А вот к спорту у нее особый интерес — но не к теннису: «Я предпочитаю посмотреть хоккей, если есть такая возможность. Раньше я всегда болела за те команды, за которые выступал мой папа (Эдуард Кудерметов выступал за «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», ЦСКА и «Спартак». — Прим. «СЭ»). Сейчас я болею за «Ак Барс».

Вероника Кудерметова.«По телевизору предпочитаю посмотреть хоккей, а не теннис». Интервью Вероники Кудерметовой
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вероника Кудерметова
Читайте также
Захарова подсчитала количество инцидентов с дронами ВСУ на территории Европы
Ученые связали регулярное употребление газировки с риском рака печени
ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Президент ЦСКА Ватутин подвел итоги сезона после третьего подряд чемпионства
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Карта спецоперации на Украине 11 июня
Популярное видео
Михаил Фисенко: Драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: Драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Позитивный подход сработал»: Кудерметова — об изменениях в своей ментальной подготовке

Шнайдер о новом сезоне: «Хочу меньше обращать внимания на мнение окружающих»
Новости
RSS RSS
Все новости