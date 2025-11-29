Вероника Кудерметова: «Моя настольная книга — «Педагогическая поэма» Макаренко»

Лучшая российская теннисистка в парном разряде Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» удивила признаниями о своей жизни вне спорта: от литературных предпочтений до болельщицких симпатий.

«Моя настольная книга прямо сейчас — это «Педагогическая поэма» Антона Макаренко. Ее могу смело посоветовать», — заявила теннисистка, добавив, что интересуется психологией и воспитанием личности.

При этом Кудерметова призналась, что не любит фильмы и сериалы: «Предпочитаю почитать книгу или просто пообщаться с родными».

А вот к спорту у нее особый интерес — но не к теннису: «Я предпочитаю посмотреть хоккей, если есть такая возможность. Раньше я всегда болела за те команды, за которые выступал мой папа (Эдуард Кудерметов выступал за «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», ЦСКА и «Спартак». — Прим. «СЭ»). Сейчас я болею за «Ак Барс».