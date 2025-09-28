Кудерметова проиграла Боузковой в третьем круге «тысячника» в Пекине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение от чешки Марии Боузковой в третьем круге турнира в Пекине — 3:6, 5:7.

Спортсменки провели на корте 2 часа 9 минут. Кудерметова 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Боузкова в четвертом круге сыграет против победительницы матча Ясмин Паолини (Италия, 6) — София Кенин (США, 27).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мария Боузкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия, 24) — 6:3, 7:5