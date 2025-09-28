Теннис
28 сентября, 11:49

Кудерметова проиграла Боузковой в третьем круге «тысячника» в Пекине

Алина Савинова

Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение от чешки Марии Боузковой в третьем круге турнира в Пекине — 3:6, 5:7.

Спортсменки провели на корте 2 часа 9 минут. Кудерметова 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Боузкова в четвертом круге сыграет против победительницы матча Ясмин Паолини (Италия, 6) — София Кенин (США, 27).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мария Боузкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия, 24) — 6:3, 7:5

  • f0rz

    Что долго отвечал это не страшно, я рад что ты уже просто здесь появился. Перефразируя выражение из одной известной серии книг, без твоих сообщений тут совсем скучно (не в обиду другим постоянным посетителям форума это будет сказано). Что касается пары - да, я тоже смотрел эту игру в записи (на парные игры я точно не стал бы просыпаться раньше), и проблема там была не в Мирре, хоть и были проиграны геймы на её подаче. Да и как я тут уже писал, более чем уверен что им было пофиг на эту пару - на итоговый они уже отобрались, боевую тренировку до начала матчей в одиночке провели - и на том спасибо. Да и соперницы у них были неплохие и мотивированные - так что логично, что не стали упираться. Что касается одиночки - меня немного обнадёжило её интервью офсайту ВТА, в котором она сказала что лучше атаковать и ошибиться, чем быть пассивной. Надеюсь, реальные изменения в её игровом сознании, потому что из защиты шлема не выигрываются.

    28.09.2025

  • Я из Волгограда

    Здравствуй, fOrz! Это уже твоё третье обращение ко мне за последний месяц, а я до сегодняшнего дня так ни разу и не ответил. Извини. Причины моего молчания были разные, объективные и не очень. Но это меня не оправдывает. Ответить нужно было, хоть и с запозданием. Но не сделал этого. Некрасиво с моей стороны, каюсь... А что про Мирру сказать, я даже не знаю. Позавчера, в пятницу, посмотрел вечером после работы в записи её парный матч. Тот, что они с Дианой проиграли. Днём я начитался комментариев, где многие винили в поражении именно Мирру. Мол, на её подаче все геймы были проиграны. А когда сам глянул тот матч, то увидел, что Мирра, в принципе, в порядке. Тут уж скорее Диану винить нужно было с её кислой физиономией. В общем, у меня ещё тогда сложилось мнение, что Мирра может далеко здесь пройти. Ну а как будет на самом деле, поживём - увидим...

    28.09.2025

  • f0rz

    Привет Волгоградец. Ты что, теперь принципиально в темах про Мирру ничего не пишешь?)

    28.09.2025

  • Venco

    Ога, Джойнт- восходящая звездочка. Ни больше, ни меньше. Довольно заурядная теннисистка, с уровнем - первый круг ТБШ. Но пожилую Павлюченкову или разваливающуюся на глазах Шнайдер обыграть может, да.

    28.09.2025

  • Черемисин57

    Там есть восходящая звездочка Джойнт! Ну, а лесбиянке Касаткиной самое место для проживания-это Австралия!!

    28.09.2025

  • _Mike N_

    скажу больше - этой престарелой дуре, у которой муж-альфонс Серега в роли тренера только в паре и играть (и то спасибо Мертенс) !

    28.09.2025

  • _Mike N_

    зато у Даши подруга симпатичная - фигуристка Забияка

    28.09.2025

  • Venco

    В Австралии вон вообще заезжая Касаткина - абсолютный лидер, и ничего - не жужжат. При Барти уже и думать забыли и о том куда австралийский тенния пал тоже.

    28.09.2025

  • Черемисин57

    Господи, как низко пал женский теннис в России, если деревянная Кудерметова одна из лидеров российского тенниса! Это же ниже плинтуса- иметь Кудерметову лидером женского тенниса в России!!

    28.09.2025

  • Я из Волгограда

    ...А она возьм?т и выиграет здесь, в Пекине, титул в паре. Ну, или хотя бы до финала дойд?т. А наш "С-Э" уже е? спровадил куда подальше с этого турнира. Тогда хотя бы добавляйте в заголовок, что вылетела (закончила выступление) пока только в одиночном разряде. В парном разряде Кудерметовой здесь ещ? играть и играть...

    28.09.2025

  • Venco

    Ну что можно сказать. Лишь четыре россиянки сыграли на этом турнире больше одного матча. Остальные вылетели после первой же встречи. Кудерметова сумела сыграть два матча. Безусловно она - один из лидеров российского тенниса. Вместе с Рахимовой, которая здесь тоже выиграла один матч. А самые успешные - Потапова и Мирра Андреева. Ах да Миррочке нужно завтра обязательно выигрывать, чтобы стать лучше Кудерметовой на жтом турнире.

    28.09.2025

