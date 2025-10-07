Вероника Кудерметова уступила Фрех на старте турнира в Ухане

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла польке Магдалене Фрех в первом круге турнира в Ухане — 3:6, 6:2, 3:6. Матч длился 2 часа 37 минут.

29-я ракетка мира сделала за игру 7 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. У Фрех (53-я ракетка) — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Соперницей польки во втором круге станет чешка Каролина Мухова.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Магдалена Фрех (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 2:6, 6:3