Вероника Кудерметова уступила Фрех на старте турнира в Ухане
Россиянка Вероника Кудерметова проиграла польке Магдалене Фрех в первом круге турнира в Ухане — 3:6, 6:2, 3:6. Матч длился 2 часа 37 минут.
29-я ракетка мира сделала за игру 7 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. У Фрех (53-я ракетка) — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
Соперницей польки во втором круге станет чешка Каролина Мухова.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 654 963 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Магдалена Фрех (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 2:6, 6:3
