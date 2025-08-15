Кудерметова обыграла Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила Магду Линетт из Польши в четвертом круге турнира в Цинциннати — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 37 минут. 28-летняя россиянка подала 4 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Кудерметовой будет Варвара Грачева из Франции.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Магда Линетт (Польша, 31) — 6:4, 6:3