15 августа, 03:44

Кудерметова обыграла Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила Магду Линетт из Польши в четвертом круге турнира в Цинциннати — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 37 минут. 28-летняя россиянка подала 4 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Кудерметовой будет Варвара Грачева из Франции.

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Магда Линетт (Польша, 31) — 6:4, 6:3

  • Bibigon2020

    ну и опять - звиздеть - не мешки ворочать))) бурлеск Котляревского издан был на русском языке с приложением словаря "малоизвестных слов малороссийского диалекта"

    15.08.2025

  • Bibigon2020

    А,вот в чём дело то! Энеиду оказывается написал некто Котляревский... А мы,тупые всё считаем что Вергилий... Предлагаю продолжить лекции, рассказать нам как древние выкопали Чёрное море

    15.08.2025

  • конечно не место, иди об стену убейся, дырявый. хоть признался, что у тебя болит:clown::clown::clown:

    15.08.2025

  • _Mike N_

    попей бояры, полегчает, зависть - плохое чувство, не повезло тебе в этой жизни, повезет в следующей, не надо завидовать другим, более успешным людям

    15.08.2025

  • _Mike N_

    у кого что болит, тот о том и говорит - видать сам педарок. Извращенцам тут не место !

    15.08.2025

  • дурик, а почему тебе не дают покоя чужие мужья и бойфренды, через сообщения об этом... еще про глистов и яйца часто пишешь... ты походу из этих, как там у вас в канаде их называют, pidrila? :clown::clown::clown::clown: ты хоть бы женщину себе нашел, глядишь поумнее будешь

    15.08.2025

  • Soulles2

    Тогда ещё мовы не было ??? Поэма "Энеида" И. Котляревского на украинском (тогда называли малоруским), была издана в 1798 году. Вашего "наше все" А.С. Пушкина не было даже в сперматозоидах ) Зы.Гоголь, естественно, владел русским, тяжело жить в Петербурге и не знать его. Так что я не призываю учить матчасть этнолингвистики, но и бред за некоторыми пейсателями на сайте, нести не нужно.

    15.08.2025

  • Николай Шибаев

    Хотя бы и повезло с сеткой,но пройти в четвертый круг,куйней не назовешь,Вася ты...

    15.08.2025

  • _Mike N_

    Вася, чем она радует ? Повезло просто с сеткой и несколько сильных игроков пропускают турнир - вот и весь секрет !

    15.08.2025

  • _Mike N_

    чего за ними следить-то ? старшая уже почти пенсионерка, а младшая так и будет в конце сотни лучших выступать. Вероника могла бы зайти в десятку лучших и даже выиграть крупные турниры, если бы в свое время наняла команду - тренера, физио, психолога. Но вместо этого, всем занимается ее муж-альфонс Сергей, который полный профан в теннисе !

    15.08.2025

  • Soulles2

    Тогда ещё мовы не было)) ??? Поэма "Энеида" И.Котляревского была опубликована на украинском, называемом малоруским, в 1798 году. Кстати,"вашего всего" А.С.Пушкина тогда даже в сперматозоидах не было )) Зы. учить матчасть не призываю, но и бред нести не стОит ))

    15.08.2025

  • Sergey Nadzimov

    Мужики, не стоит верить в прогнозы от телеграм-каналов и пабликов. Особенно прогнозы от БК))) Ищите лучший сервис страны в любом поиске по фразе: «бронзовый прогноз сайт». Это сайт. 13 лет им. Гарантии на прогнозы.

    15.08.2025

  • троится.... давно еще твой третий акк не был-витали))) витали-это не он, не она, это ты оно получается. клоун, чача отличный напиток, сурогат брать не надо! а вот судя по твоим высерам, мозги ты пропил еще при союзе.:clown::clown::clown::clown:

    15.08.2025

  • Marty Friedman

    там двояко можно, но мы, старые интеллигенты...

    15.08.2025

  • bvp

    Откудерметила.

    15.08.2025

  • igor1972

    Полуфинал впереди маячит и пополнение семейного бюджета). Грачеву должна легко пройти...

    15.08.2025

  • _Mike N_

    уже двоится в глазах ? попил чачи из Сочи ? смотри не ослепни ! :laughing::laughing::laughing:

    15.08.2025

  • валенок, что ты вчера писал со своего запасного pupkina? где кудерметова, где полька? ты бы помалкивал айти-электрик))) клоуны сейчас профессия редкая, смеши дальше

    15.08.2025

  • Николай Шибаев

    Какая молодец,радует своей игрой,очень здорово!

    15.08.2025

  • fonkom

    Интересно, есть жалостливые дебилы, которые переводят 100р?)

    15.08.2025

  • hant64

    В словаре русского языка сейчас такое понаворолили, следить не успеешь. Да и, честно говоря, и не хочется за этим следить. Кофе, официально, стало среднего рода, видите ли)).

    15.08.2025

  • Алехандрохорс

    Браво Вероника! Реализует хорошую сетку! Очень неудобную полячку завалила. Устроила перегонки с Аней Калинской) и обогнала её на одну позицию попутно зашла в ТОП-32! И просто великолепный шанс на полуфинал. Верим в победу. Тем более пару проиграли и есть возможность блестнуть в одиночке! Просто отличная новость с утра.

    15.08.2025

  • Marty Friedman

    да в порядке ваша логика, я просто продолжил ряд...

    15.08.2025

  • hant64

    Логика нормальная - танца полька нет? Или, как внизу кто-то привёл цитату из Тараса Бульбы, Гоголь русским не владел? Тогда ещё мовы не было)).

    15.08.2025

  • Marty Friedman

    в словаре: правильно-полька, но допускается и полячка...чешки и вьетнамки- это обувь по вашей логике...

    15.08.2025

  • nikola mozaev

    Тут не поспоришь: Вероника по игре Грачеву превосходит, она железная фаворитка данной пары четвертьфиналисток.

    15.08.2025

  • hant64

    Миха, так в Канадах и Кубах всяких совсем русский позабудешь. Полька - это танец, а полячка - это женщина польской национальности.

    15.08.2025

  • hant64

    Почему может пройти Грачёву? Просто обязана это сделать, новая француженка только вчера вспомнила (через два года почти), как нужно по мячу бить.

    15.08.2025

  • hant64

    Молодец, Козинов, растёшь - не перепутал фото Вероники, не перепутал, кто победил (как вчера), даже фамилию правильно написал. Но вот Линетт девушка, и она может рализовать брейк-пойнт, а не он. Есть тебе ещё куда расти)). Веронику с победой, может ведь играть, все её проблемы - в голове. Впрочем, у всех теннисисток и теннисистов так.

    15.08.2025

  • Venco

    Микола, неужто твой тезка Гоголь на мове сочинял? "... это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил"

    15.08.2025

  • Sinaron

    Ты не прав.

    15.08.2025

  • nikola mozaev

    Слежу за сестрами Кудерметовыми и поражаюсь, как только одна набирает ход - у другой следует затяжной спад. Сейчас на ходу старшая Вероника, а у Полины кризис в игре. Поздравляем старшую Кудерметову с выходом в 1/4 финала, полуфинал более чем реален. Грачеву Вероника вполне может пройти.

    15.08.2025

  • _Mike N_

    Вася, в русском языке нет слова "полячка", есть "полька".

    15.08.2025

  • evmeslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    15.08.2025

  • victorio

    Уверенно! Желаю удачи с француженкой Варей

    15.08.2025

  • sirah

    Веронику с победой над полячкой и желаем победы над Варей, которая, если не ошибаюсь, добилась лучшего пока результата, выступая за лягушатников.

    15.08.2025

