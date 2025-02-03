Вероника Кудерметова победила Самсонову на турнире в Абу-Даби, матч длился почти 3 часа

Россиянка Вероника Кудерметова победила соотечественницу Людмилу Самсонову в первом круге турнира в Абу-Даби — 5:7, 6:1, 7:6 (7:5).

Матч длился 2 часа 55 минут. Кудерметова, которая заменила снявшуюся с матча сестру Полину, сделала за игру 6 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. У Самсоновой — 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов.

Кудерметова вышла во второй круг и встретится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, LL) — Людмила Самсонова (Россия, 5) — 5:7, 6:1, 7:6 (7:5)