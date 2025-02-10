Вероника Кудерметова уступила Линетт в первом круге турнира в Дохе

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла польке Магде Линетт в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе — 6:3, 0:6, 4:6.

Матч длился 2 часа 17 минут. Кудерметова за игру сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. У Линетт — 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

36-я ракетка мира во втором круге турнира в Катаре сыграет с Магдаленой Фрех (Польша).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Магда Линетт (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия, Q) — 3:6, 6:0, 6:4