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10 февраля 2025, 17:52

Вероника Кудерметова уступила Линетт в первом круге турнира в Дохе

Руслан Минаев
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла польке Магде Линетт в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе — 6:3, 0:6, 4:6.

Матч длился 2 часа 17 минут. Кудерметова за игру сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. У Линетт — 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

36-я ракетка мира во втором круге турнира в Катаре сыграет с Магдаленой Фрех (Польша).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Магда Линетт (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия, Q) — 3:6, 6:0, 6:4

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Теннис
Вероника Кудерметова
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