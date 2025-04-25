Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Мадриде

Россиянка Вероника Кудерметова победила испанку Кристину Букшу во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 4:6, 7:6 (7:1), 7:5.

Матч длился 2 часа 45 минут. Кудерметова сделала за игру 6 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 12. У Букши — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Кудерметова отыгралась с матчбола в третьем сете. Букша заменила испанку Паулу Бадосу, которая снялась с турнира в Мадриде.

Соперницей Кудерметовой станет победительница матча Эмма Радукану (Великобритания) — Марта Костюк (Украина).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Кристина Букша (Испания, LL) — 4:6, 7:6 (7:1), 7:5