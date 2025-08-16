Теннис
16 августа, 12:20

Кудерметова — о победе в парном разряде Уимблдона: «Мои родители были так счастливы»

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как ощущала себя после победы в парном разряде Уимблдона-2025.

В финале турнира «Большого шлема» Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс обыграли дуэт Се Шувей/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия) со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

«После Уимблдона я чувстовала себя великолепно. Внутри меня появилось ощущение лёгкости. После Уимблдона я вернулась в Россию и почувствовала все это празднование, всю эту гордость, поддержку людей, которые болели за меня, когда я играла в финале. Мои родители были так счастливы. Для меня это было чем-то невероятным!» — сказала Кудерметова в студии Tennis Channel.

Ранее 28-летняя россиянка вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, где она встретится с итальянкой Жасмин Паолини.

