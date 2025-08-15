Кудерметова: «Матч с Грачевой будет для меня испытанием»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась мнением о предстоящем матче с представляющей Францию Варварой Грачевой в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

«Впереди матч с Грачевой, которая играет очень быстро, местные условия подходят для нее. Матч будет испытанием для меня. Попробую играть просто и показать свой лучший теннис», — приводит слова Кудерметовой ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

Матч Кудерметовой и Грачевой состоится 15 августа, начало — около 23.30 мск.