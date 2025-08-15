Теннис
15 августа, 11:40

Кудерметова: «Матч с Грачевой будет для меня испытанием»

Руслан Минаев

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась мнением о предстоящем матче с представляющей Францию Варварой Грачевой в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

«Впереди матч с Грачевой, которая играет очень быстро, местные условия подходят для нее. Матч будет испытанием для меня. Попробую играть просто и показать свой лучший теннис», — приводит слова Кудерметовой ТАСС со ссылкой на пресс-службу WTA.

Матч Кудерметовой и Грачевой состоится 15 августа, начало — около 23.30 мск.

Источник: ТАСС
  • Я из Волгограда

    Странная эта Вероника Кудерметова. Ей через 20 часов после окончания матча с Линетт уже надо будет играть против Грачёвой - а она хоть бы хны! Вообще не парится, не жалуется на организаторов турнира. Вот то ли дело Аня Калинская. Та после матча с Александровой имеет 35 часов на отдых перед матчем со Швентек, но вовсю критикует организаторов турнира за неудобно составленное расписание...

    15.08.2025

    • Коко Гауфф: «С Бронцетти старалась контролировать ситуацию, но действовать агрессивно»

    Анна Калинская — Ига Свентек: трансляция матча турнира WTA в Цинциннати онлайн

    Takayama

